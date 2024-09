Experts over ontplofte Hezbollah-piepers: 'mogelijk springstof in nep-onderdeel'

De piepers die ontploften zouden vrij recent zijn aangeschaft. Een Hezbollah-functionaris zei tegen persbureau AP dat de piepers van een nieuw merk waren die de groep nog niet eerder had gebruikt. Na 7 oktober hadden Hezbollah-leiders de leden van de groep opgedragen om geen mobiele telefoons meer te gebruiken, omdat Israël daarmee zou kunnen knoeien.

Verschillende theorieën

Er wordt nog volop gespeculeerd over de oorzaak van de explosies. Sommige experts suggereren dat de batterijen door een hack oververhit zijn geraakt, waarna ze ontploften. Andere experts noemen dat onwaarschijnlijk en stellen dat er al met de piepers moet zijn geknoeid tijdens de productie of het transport van de apparaten. Dat zou betekenen dat de dader is geïnfiltreerd in de aanvoerlijnen van Hezbollah en dat de apparaten al voor de levering zijn voorzien van explosieven.

Een voormalig munitie-expert van het Britse leger zegt tegen de BBC dat er mogelijk een kleine hoeveelheid springstof is verstopt in een nep-onderdeel in de piepers. Vervolgens zouden de piepers met een signaal tot ontploffing zijn gebracht.

Sky News Arabia schrijft op basis van anonieme Hezbollah-functionarissen dat er een kleine hoeveelheid van de zeer explosieve stof PETN is toegevoegd aan het apparaat, en dat deze tot ontploffing is gebracht door de batterij op afstand te verhitten. PETN is ook wel bekend als pentriet en is een van de krachtigste explosieven ter wereld.

'Maar een kleine hoeveelheid springstof nodig'

Volgens de Nederlandse explosievendeskudige Ad van Riel lijkt het er inderdaad op dat er al met de piepers is geknoeid in de toeleveringsketen. "Als ik de beelden zie, is mijn eerste indruk dat er een explosief in de piepers heeft gezeten, dat in combinatie met de lithiumbatterij tot ontploffing is gekomen", zegt Van Riel. "Er is maar een kleine hoeveelheid springstof nodig om, in combinatie met zo'n batterij, veel schade aan te richten. Met 10 tot 20 gram springstof kun je makkelijk iemand doden."

Het is mogelijk om in een keer een signaal naar een groot aantal piepers te sturen. Volgens Van Riel is het in theorie mogelijk om piepers die voorzien zijn van springstof op afstand tot ontploffing te brengen.