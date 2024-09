Pijnlijke flashback PSV in Champions League: kansloze nederlaag tegen Juventus

Tuurlijk, de loting had gunstiger gekund. Op de eerste dag van het hervormde Champions League-toernooi, met een competitieronde van acht wedstrijden in plaats van de gebruikelijke groepsfase, trof PSV gelijk een Italiaanse topclub.

Bosz stuurde dezelfde elf spelers het veld op waarmee hij ook begon in de eredivisie tegen NEC en Go Ahead Eagles. Achterin kregen opnieuw verdedigers Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams de taak de boel dicht te houden. Van het viertal had alleen Boscagli enige Europese ervaring.

Risicovol was het zeker, starten met drie Champions League-debutanten in de defensie. Want zouden zij de hoge druk van het energieke door trainer Thiago Motta omgetoverde Juventus wel kunnen weerstaan?

Aanvankelijk leek het geen enkel probleem en had PSV met Joey Veerman (rollertje), Guus Til (pegel naast) en Johan Bakayoko (schot geblokt) de grootste kansen op een voorsprong. Maar Juventus, ook al traden ze nooit eerder zo jong aan in de Champions League, bleek geen NEC of Go Ahead Eagles.

Kanonskogel

De Italianen hadden PSV twintig minuten laten rondtikken en gingen toen zelf aan het werk. Juve kreeg meer balbezit, troefde het wat slap ogende middenveld van Jerdy Schouten, Joey Veerman en Guus Til steeds vaker af en zocht secuur voetballend de aanval.

Vooral over de rechterflank van PSV, met Bakayoko die vaak zijn man liet lopen, ging het verdedigend moeizaam. Kwestie van tijd voor de kansen kwamen. En de goals.

Dams verdedigde nog dapper op de eerste grote mogelijkheid door zich voor de bal te gooien, maar tegen de kanonskogel van Yildiz kon even later niemand iets beginnen. De jonge Turk kapte naar binnen, naar zijn rechterbeen, en krulde de bal fraai in de rechterbovenhoek.