Kabinetsplannen stemmen NOC*NSF verdrietig: 'Dit is kaalslag'

En dat terwijl koning Willem-Alexander, tot grote verrassing van Van den Tweel, eerder op de dag de Troonrede nog begon door uitgerekend aan de succesvolle sportzomer van 2024 te refereren.

"Het is verleidelijk om bij de start van dit parlementaire jaar terug te blikken op een sportzomer die nog eens heeft aangetoond waartoe ons land in staat is", zo sprak de koning. "De sporters van TeamNL hebben met hun geweldige prestaties laten zien wat bereikt kan worden met talent, hard werken en volhouden, ook als het een keer tegenzit."

"Aan dat voorbeeld mag de samenleving zich spiegelen. Wanneer we ons doelgericht ergens toe zetten, kunnen we veel bereiken en de hoge kwaliteit van leven in ons land vasthouden. Vanuit die gedachte wil de regering de komende jaren samen met u de zorgen adresseren die zo duidelijk doorklonken in de verkiezingsuitslag van november."