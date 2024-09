Vier jaar cel en tbs voor man die vrouwen stak in Utrecht

De rechtbank Midden-Nederland heeft de 38-jarige Tarik el M. veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging voor drie pogingen tot doodslag. Vorig jaar viel hij drie jonge vrouwen aan op de Balijelaan in Utrecht en stak hen met een schaar in hun hoofd, hals of schouder.

In september en oktober vorig jaar veroorzaakten de nachtelijke aanvallen veel onrust in de Utrechtse Rivierenwijk. El M. pleegde zijn aanvallen binnen anderhalve week op praktisch dezelfde plek. Veel buurtbewoners meden de omgeving van de Balijelaan en mensen durfden er niet meer alleen over straat. Enkele dagen na de derde aanval werd hij aangehouden.

Op een jas van een van de slachtoffers werd DNA van El M. gevonden. Er zat ook DNA van een slachtoffer op een schaar die in de woning van zijn moeder lag. Ook lag de tas van een van de vrouwen in zijn huis en had hij een pinpas van een van hen gebruikt.

Uitgebreid strafblad

Volgens de rechtbank heeft El M. een uitgebreid strafblad en is hij al jaren verslaafd aan drugs. Hij heeft nauwelijks iets over zijn daden gezegd en was niet bij de uitspraak aanwezig. Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum lijdt hij onder meer aan een chronische psychose.

Tarik el M. kreeg fors minder gevangenisstraf dan de negen jaar die het Openbaar Ministerie had geëist. De rechtbank achtte niet bewezen dat hij een vooropgezet plan had bij de steekaanvallen.