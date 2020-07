Succes Lacruz, tranen Kasparian en twijfel over voortgang OKT boksen

Bokser Enrico Lacruz heeft nog één zege nodig om deelname aan de Olympische Spelen veilig te stellen.

Dinsdag kan hij zich tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Londen tegen de Albaniër Rexhildo Zeneli verzekeren van een plek bij de beste acht lichtgewichten en daarmee een ticket voor Tokio bemachtigen.

Lacruz moest in zijn eerste partij in Londen zelfs door bondscoach Hennie van Bemmel worden afgeremd. "Ik ben iets te gretig, je wilt het zo graag", zei hij na de overtuigende zege op de Israëliër Ahmad Shtiwi (5-0). "Je moet je rust bewaren in deze gekte."