Dit zijn de plannen en voornemens van het kabinet-Schoof

Veel plannen van het kabinet waren al uitgelekt of overlappen met het pas geschreven regeerprogramma, maar sommige uitwerkingen en voornemens werden pas vandaag bekend. De belangrijkste op een rij:

Migratie

Migratie is een belangrijk thema voor dit kabinet. Voor het naar eigen zeggen "strengste asielregime ooit" wordt 95 miljoen euro uitgetrokken. Dat geld is voor het intensiveren van de grensbewaking (waarmee onlangs al is begonnen) en de uitwerking van maatregelen om het asielstelsel te hervormen en de instroom te beperken.

Verder wil het kabinet gezinshereniging moeilijker maken. Voor het overgrote deel van de asielzoekers moet dat alleen nog mogelijk zijn als iemand een vaste woonruimte, een passend inkomen en minimaal twee jaar een 'status' heeft.

Het kabinet heeft verder het voornemen zo snel mogelijk in Brussel te pleiten voor een uitzondering van Europese asiel- en migratieregelgeving. Dat zou betekenen dat Nederland meer een strengere koers zou kunnen varen.

Landbouw

Een ander heet hangijzer voor dit kabinet is landbouw. Maar voor volgend jaar betekent dat nog niet veel concrete grote uitgaven. Met een 'startpakket' van 40 miljoen euro wil het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur een begin maken met de landbouwplannen.

Het ministerie richt zich naar eigen zeggen meer dan voorheen op voedselzekerheid en innovatie. Er wordt 15 miljoen euro uitgetrokken om de druk op de mestmarkt te verlichten, het kabinet wil onder meer export van mest stimuleren.

Verder gaat 8 miljoen euro naar een plan om boeren zelf te laten kiezen hoe ze natuurdoelen bereiken, 8 miljoen euro naar 'natuurmonitoring', 4,5 miljoen euro naar visserij, 3,5 miljoen euro naar innovatie en 1 miljoen euro naar dierwaardigheid.

Vanaf 2026 gaat er vijf jaar lang 1 miljard euro naar de agrarische sector, heeft de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB bepaald. Dat geld gaat volgens het hoofdlijnenakkoord naar innovatie, een opkoopregeling en een aanpak van de mestmarkt. De coalitie wil ook jaarlijks een half miljard euro uittrekken voor natuurbeheer door boeren.

Het ministerie blijft volgend jaar werken aan de gebiedsspecifieke aanpak om het stikstofprobleem aan te pakken, hoewel er recent wel een streep is gezet door de programma's van het vorige kabinet om de natuur te herstellen. Provincies kunnen aanspraak maken op 45,5 miljoen euro voor projecten in landelijk gebied.

Zorg

De zorgpremie stijgt in 2025 naar gemiddeld 156 euro per maand. Dat is zo'n 10 euro hoger dan dit jaar. De verzekeraars stellen de premies later dit jaar vast. De zorgtoeslag gaat met 6,50 euro per maand omhoog. Het eigen risico blijft volgend jaar 385 euro en het is de bedoeling van het kabinet dat het in 2027 wordt verlaagd tot 165 euro.

Het openhouden van streekziekenhuizen is het uitgangspunt van het kabinet, dat verder afspraken wil maken om de spoedeisende hulp, acute verloskunde en intensive care uit de marktwerking te halen.

Om te voorkomen dat personeelstekorten in de zorg "onbeheersbaar" worden, wil het kabinet komend jaar kijken naar het gebruik van AI, digitalisering, standaardisering, automatisering en gegevensuitwisseling. Voor 2025 is hier 162 miljoen euro voor beschikbaar.

Het kabinet streeft ernaar om in 2025 te starten met het vaccineren van baby's tegen het RS-virus. Verder is er een nieuw pneumokokkenvaccin voor ouderen beschikbaar. Ook komt het kabinet met een campagne: Agressie tegen hulpverleners, dat doe je niet!

Voor het aanpakken van wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg is in 2025 en 2026 30 miljoen euro per jaar extra uitgetrokken.

Bekijk hieronder de totale inkomsten en uitgaven van volgend jaar: