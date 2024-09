Amazon-personeel moet weer vijf dagen per week naar kantoor

Het personeel van webgigant Amazon in de Verenigde Staten mag met ingang van komend jaar niet meer thuiswerken. Topman Andy Jassy schrijft in een mededeling dat iedereen weer op kantoor wordt verwacht.

Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn worden er uitzonderingen gemaakt, zegt de topman, zoals een noodgeval thuis of een ziek kind. Hij benadrukt dat dit vóór de coronapandemie ook de norm was.

"We gaan terug naar de manier van werken die we voor covid hadden", schrijft Jassy. "We hebben gezien dat het voor het team makkelijker en effectiever is om samen te werken, te brainstormen, van elkaar te leren en onze cultuur te versterken op kantoor."

De laatste 15 maanden hebben dat bewezen, zegt Jassy, die in 2021 het roer overnam van oprichter Jeff Bezos. Daarmee doelt hij op de vorig jaar afgekondigde verplichting om minimaal drie dagen per week naar de zaak te komen.

'Prikklok'

Daar werd streng op gecontroleerd. Er werd gesproken van een 'moderne prikklok'; de toegangspassen van medewerkers werden gecheckt om vast te stellen of mensen wel drie dagen aanwezig waren.

Afgelopen jaar werd bij Amazon de thuiswerkvergoeding al ingeperkt. Het personeel van het hoofdkantoor in Seattle gingen daar tegen in protest. Daarop werd de organisator van de protestactie ontslagen.

Eigen bureau terug

In dezelfde boodschap aan het personeel schrijft Jassy dat alle medewerkers weer een eigen bureau krijgen. Het concept van flexwerken wordt losgelaten. Voor de kantoren die voor de coronapandemie al zo'n flexconcept hadden, zoals de locaties in Europa, geldt dat niet.

Daarnaast wil Amazon ook de bureaucratie uitbannen die het bedrijf is binnengeslopen. Zo wil Jassy kijken of er managementlagen weg kunnen. Hij stelt dat veel werknemers vinden dat er te veel vergaderingen zijn en dat te veel mensen zich met beslissingen bemoeien.