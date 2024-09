Sean 'Diddy' Combs aangeklaagd voor afpersing en seksuele uitbuiting

De Amerikaanse rapper, producer en platenbaas Sean 'Diddy' Combs is aangeklaagd voor afpersing, seksuele uitbuiting en mensenhandel voor prostitutiedoeleinden. Dat is te lezen in de aanklacht die het federale parket zojuist bekend heeft gemaakt. Combs werd gisteravond aangehouden in de lobby van een hotel in Manhattan.

Volgens de 14 pagina's tellende aanklacht veranderde Combs zijn zakenimperium in een criminele onderneming, waarbij hij en zijn zakenpartners zich bezighielden met seksuele uitbuiting en andere misdrijven. In de aanklacht staat dat Combs vrouwen bedreigde met vuurwapens en dat hij sinds 2009 herhaaldelijk vrouwen mishandelde.

Ook zou hij seksfeesten georganiseerd hebben, waarbij hij vrouwen dwong om seks te hebben met mannelijke sekswerkers. Die zogenoemde freak offs zouden soms dagenlang duren en werden door de rapper opgenomen.

Zelf beweert de rapper onschuldig te zijn. Zijn advocaat zegt dat hij teleurgesteld is dat Diddy wordt vervolgd. Volgens hem is de rapper "niet perfect, maar geen crimineel".

Afgelopen maart werd al duidelijk dat er een strafrechtelijk onderzoek naar Combs liep. Zwaarbewapende agenten vielen toen zijn villa's in Los Angeles en Miami binnen om deze te doorzoeken.

Meerdere zaken

Tegen de platenbaas zijn meerdere rechtszaken aangespannen op verdenking van mogelijk seksueel misbruik, verkrachtingen en aanranding. In mei lekte een video uit waarin te zien is hoe de rapper zijn toenmalige vriendin, R&B-zangeres Cassie, mishandelt. In deze zaak, waarin zij Combs ervan beschuldigt haar jaren fysiek en seksueel te hebben misbruikt, schikte hij.

Een van de vrouwen die een aanklacht tegen hem heeft ingediend, zegt dat Combs haar als 17-jarige met twee andere mannen verkrachtte. Dat zou twintig jaar geleden zijn gebeurd.

Rapper, producer, platenbaas

Sean Combs werd in de jaren 90 bekend als rapper Puff Daddy en is oprichter van het platenlabel Bad Boy Records. Hij bracht onder meer het legendarische album Ready to Die van rapper The Notorious B.I.G. uit, die in 1997 werd doodgeschoten. Zelf had Combs ook enkele hits zoals I'll be missing you, ter nagedachtenis aan de omgekomen rapper.

Combs is ook rijk geworden met het investeren in onder meer de drank tequila en een kledinglijn. Dat leidde ertoe dat zijn vermogen in 2022 werd geschat op ongeveer 1 miljard dollar.