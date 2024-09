Drie brandweerlieden omgekomen bij bosbranden Portugal

Drie brandweerlieden zijn vandaag omgekomen bij het bestrijden van bosbranden in Portugal. Daarmee komt het aantal doden als gevolg van de natuurbranden die in het midden en noorden van het land woeden sinds zaterdag op zeven.

De regio's Aveiro, Porto, Coimbra en Viseu het zwaarst getroffen. Daar vielen ook de zeven doden. De lichamen van de drie brandweerlieden werden gevonden in een uitgebrand voertuig in de gemeente Tábua in Coimbra. Eerder waren in de regio's Aveiro en Viseu al een brandweerman en drie burgers omgekomen. Zeker 50 mensen zijn gewond geraakt

In Aveiro zijn minstens veertig gebouwen en een groot aantal auto's verwoest door het vuur. Honderden mensen zijn daar geëvacueerd. Verschillende snelwegen zijn afgesloten, onder meer tussen Lissabon en Porto. Ook rijden er geen treinen op twee trajecten in het noorden van het land.

In totaal zijn er meer dan 5000 brandweerlieden ingezet om de tientallen natuurbranden te bestrijden. Dat gebeurt met meer dan 1500 voertuigen en vanuit de lucht met 28 vliegtuigen en helikopters. Portugal heeft om hulp van de EU gevraagd. Frankrijk en Spanje hebben ook blusvliegtuigen gestuurd.

'Realistisch zijn'

Omdat er geen regen wordt verwacht blijven de voorzorgsmaatregelen om nieuwe branden te voorkomen de komende dagen van kracht. Dat betekent bijvoorbeeld dat boeren geen zware machines mogen gebruiken om gewassen te oogsten vanwege het risico op vonken.

De Portugese premier Montenegro zei gisteravond laat dat de inwoners in de getroffen gebieden "realistisch" moeten zijn. "We zullen de komende dagen moeilijke uren doormaken. We moeten ons daarop voorbereiden en we moeten het samen doen."

Het land heeft jaarlijks te maken met natuurbranden. In 2017 woedden de hevigste branden in jaren. Toen kwamen 130 mensen om het leven en ruim een half miljoen hectare natuur ging in vlammen op.