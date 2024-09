Honderden gewonden door exploderende Hezbollah-piepers in Libanon

Correspondent Midden-Oosten Daisy Mohr:

"Ik sta hier midden in Beiroet en hoor overal ambulances. De hele stad staat vast en ziekenhuizen overal in de stad lopen vol. Ik hoor dat niet alleen dragers van de piepers, maar ook omstanders gewond zijn geraakt. Het gebeurde aan het eind van de dag, in de spits. Veel mensen waren op straat en boodschappen aan het doen. Mensen bellen elkaar om te vragen of ze ok zijn. Het past in het kader van de oplopende spanningen tussen Hezbollah en Israël, maar zoiets als dit hadden we niet verwacht."