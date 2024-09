Zaalvoetballers laten - ondanks prachtgoal - winst glippen in tweede WK-duel

De Nederlandse zaalvoetballers hebben hun tweede wedstrijd op het WK futsal in Oezbekistan gelijkgespeeld. Tegen Costa Rica kwam Oranje via een gigantische uithaal van Ismaïl Ouaddouh zeer fraai op voorsprong, maar uiteindelijk werd het toch 2-2.

Oranje staat voor het eerst sinds 24 jaar weer op een WK en speelde in de openingswedstrijd verrassend met 3-3 gelijk tegen gastland Oezbekistan.

Nederland zal vrijdag in het laatste groepsduel tegen Paraguay, op papier de sterkste tegenstander, een resultaat moeten halen. De nummers één en twee van de zes groepen en de vier beste nummers drie gaan verder naar de achtste finales.

Op achterstand

Oranje begon in Tasjkent goed aan het duel en had veel balbezit. Jordany Martinus was al snel dicht bij een doelpunt. De aanvaller nam een verre uitgooi van keeper Manuel Kuijk direct uit de lucht, maar zijn schot met buitenkant rechts miste het doel. Even later raakte Ayoub Boukhari de paal.

Oranje was in de openingsfase het gevaarlijkst, maar Costa Rica, nummer 31 van de FIFA-wereldranglijst, opende de score. Daniel Gomez schoot raak uit een rebound. Zijn schot werd nog aangeraakt door Tevfik Ceyar.