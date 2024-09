Koopkracht stijgt een stuk minder door Prinsjesdagmaatregelen

De koopkracht van veel groepen stijgt volgend jaar een stuk minder dan het Centraal Planbureau (CPB) vorige maand nog verwachtte. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van het CPB, waarin nu ook de kabinetsplannen van Prinsjesdag in mee zijn genomen.

In augustus ging het CPB er nog van uit dat het gemiddelde huishouden 1,1 procent meer te besteden zou hebben. Dat is nu nog 0,7 procent. Voor mensen met een uitkering is het verschil het grootst. In augustus ging het CPB nog uit van een koopkrachtverbetering voor hen van 2,1 procent. Nu is dat nog 0,9 procent.

Bekijk hier de koopkrachtverwachting voor verschillende groepen, swipe voor meer: