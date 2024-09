Ajax beschikt tegen Fortuna al over Klaassen, Berghuis nog weken aan de kant

Ajax kan woensdag in de eredivisiewedstrijd tegen Fortuna Sittard al beschikken over Davy Klaassen, wiens terugkeer nog niet officieel is. Dat zei trainer Francesco Farioli vandaag op een persconferentie.

Farioli had ook slecht nieuws: Steven Berghuis keert voorlopig niet terug in de wedstrijdselectie. Hij ligt er nog minstens vier weken uit, bevestigde de Italiaanse coach.

Klaassen (31) staat voor een transfervrije terugkeer bij de club waar hij doorbrak en - verspreid over twee periodes - meer dan 300 duels in de hoofdmacht speelde. "Hij is er woensdag bij, maar er zijn nog wat details om af te ronden. Dat is een kwestie van uren", zei Farioli.

Klaassen trainde al enige tijd mee in Amsterdam om zijn conditie op peil te houden.

'Problemen op middenveld'

"Het was mooi toeval, want een paar weken geleden vroeg hij zelf om mee te trainen. Hij heeft veel goede punten en interessante aspecten en tegelijkertijd hebben we wat problemen op het middenveld", doelt de trainer op de blessures van Berghuis en Sivert Mannsverk, die in de interlandperiode een serieuze enkelblessure opliep. Ook Kristian Hlynsson is niet helemaal fit.