Miljoenennota: geld moet eerst verdiend worden

Gemiddeld gaan huishoudens er volgend jaar 0,7 procent in koopkracht op vooruit. Deze en andere cijfers staan in de Miljoenennota, de plannen van het kabinet voor 2025, die minister Heinen van Financiën heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Heinen legt in de nota nadruk op het belang van solide overheidsfinanciën en een goed vestigingsklimaat voor ondernemers.

"Geld moet immers eerst verdiend worden voordat je het kunt uitgeven", schrijft hij in de inleiding. Veel van de vandaag bekendgemaakte plannen van het kabinet staan ook in het vorige week gepresenteerde regeerprogramma.

Daarin wordt de Miljoenennota de "startnota van het kabinet" genoemd. Het kabinet komt in het regeerprogramma onder meer met voorstellen voor aanpassingen van het asielbeleid, voor het verbeteren van de bestaanszekerheid, het aanpakken van de woningnood en de krapte op de arbeidsmarkt.

Ook in de vandaag naar de Kamer gestuurde voorstellen wordt gesproken van "het strengste asielregime ooit". Volgens de begroting moet Nederland koploper in Europa worden als het gaat om toelatingsregels.

Spaarzaam met schaarse middelen

Heinen benadrukt dat het kabinet spaarzaam wil omgaan met schaarse middelen "zodat we ons kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en generaties na ons er ook van kunnen genieten".

Volgens de Miljoenennota wordt werken lonender en aantrekkelijker. Er komt een extra schijf in de inkomstenbelasting: over het eerste deel van hun inkomsten betalen mensen daardoor een lager tarief.

De gemiddelde toename van de koopkracht is minder groot dan in eerdere berekeningen. Volgens het kabinet is de ontwikkeling van de koopkracht tussen werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden hiermee in balans. Ook de lastenverlichting is lager dan eerder leek.

Ziektekosten

Het kabinet verwacht dat de premie voor de basisverzekering tegen ziektekosten volgend jaar gemiddeld 156 euro per maand wordt. Dat is zo'n 10 euro meer dan dit jaar. De verzekeraars stellen de uiteindelijke premies later dit jaar vast. De zorgtoeslag gaat iets omhoog. Het eigen risico blijft volgend jaar 385 euro en het is de bedoeling dat het in 2027 wordt verlaagd tot 165 euro.

Het zag er eerder naar uit dat 1200 wetenschappers hun baan zouden verliezen. Het kabinet heeft er bij nader inzien voor gekozen dat plan niet te laten doorgaan. Daarvoor in de plaats vervallen "starters- en stimuleringsbeurzen".

De Tweede Kamer debatteert morgen en overmorgen over de begroting. Daarbij zal het dit jaar ook vaak gaan over het regeerprogramma. Die Algemene Politieke Beschouwingen zijn het tweede treffen van het voltallige kabinet-Schoof met de Kamer. Het eerste was begin juli, toen premier Schoof kort na de beëdiging van het kabinet de regeringsverklaring uitsprak.