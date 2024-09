Verdachte in Barendrechtse zedenzaak bekent misbruik van 19 meisjes

Een 45-jarige man uit Barendrecht heeft bekend dat hij ontucht heeft gepleegd met negentien kinderen. De meeste slachtoffers lopen tegen het einde van de basisschoolleeftijd, heeft de man zelf verklaard tegenover de politie. Alle slachtoffers zijn meisjes.

De Barendrechter zit sinds vorige week dinsdag vast. Hij kwam bij politie en justitie in beeld nadat er aangifte tegen hem was gedaan. Hij had zichzelf gemeld op een politiebureau. Vrijdag bepaalde de rechter-commissaris dat de man nog zeker twee weken blijft vastzitten.

De ouders van de kinderen die zijn misbruikt zijn de afgelopen dagen op de hoogte gebracht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen aanknopingspunten dat er meer slachtoffers zijn.

Vriendjes van eigen kinderen

Sinds de aanhouding van de man is de recherche bezig met grootschalig onderzoek naar wat zich heeft afgespeeld. Zo is het rijtjeshuis van de man in de wijk Molenvliet in Barendrecht doorzocht. Inmiddels heeft de politie het huis verzegeld en ramen en deuren zijn afgesloten met rolluiken.

Enkele buurtgenoten vertellen aan de NOS dat de man ruim veertien jaar geleden in de wijk kwam wonen samen met zijn echtgenote. Ze hebben twee jonge kinderen, een meisje en een jongen. Het koppel zou zo'n vier jaar geleden zijn gescheiden. De vrouw woont in de buurt en de kinderen zitten ook in de buurt op school.

De man zelf werkt als IT'er en is "een beetje nerdy persoon en weinig communicatief", zegt een bewoner. Verder willen buurtgenoten niets kwijt over de man en zijn gezin.

Caravan in Hoeven

Het OM meldt dat er ook een doorzoeking is geweest op een camping in Hoeven, in Noord-Brabant. Het AD schreef vanochtend al dat de man daar een seizoensplaats had gehuurd voor zijn caravan, waar hij geregeld met zijn kinderen kwam. De caravan en voortent zijn zondag door de politie ontmanteld en afgevoerd, schrijft de krant.

De Telegraaf meldde gisteren al dat de slachtoffers "kinderen van wisselende leeftijd" zijn, die kwamen logeren bij zijn eigen kinderen.

In Barendrecht is geschrokken, maar ook nuchter en kalm gereageerd op het nieuws, zegt de gemeente. "Wijkagenten houden uiteraard een oogje in het zeil, maar er zijn geen meldingen van grote onrust", zegt burgemeester Schneider.

De burgemeester en het OM roepen betrokkenen en omwonenden op om de rust te bewaren, zodat de zaak zo goed mogelijk kan worden uitgezocht. De gemeente bekijkt wat de behoefte is van de wijkbewoners, zegt de burgemeester tegen de NOS.