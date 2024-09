Adoptiemoeder ballerina Michaela DePrince overlijdt kort na sterven dochter

De adoptiemoeder van de vorige week overleden ballerina Michaela DePrince is kort na de dood van haar 29-jarige dochter gestorven. Dat meldt een woordvoerder van de familie.

De Amerikaanse Elaine DePrince stierf op 77-jarige leeftijd tijdens een routineprocedure voorafgaand aan een operatie en wist volgens de woordvoerder op dat moment niet dat haar dochter overleden was.

DePrince adopteerde samen met haar man Charles de in Sierra Leone geboren Michaela, die toen vier jaar oud was. Ze werd geadopteerd nadat haar vader omkwam tijdens de oorlog in het West-Afrikaanse land en haar moeder stierf door honger. Ze kwam daarop in een weeshuis terecht.

DePrince werd door het Amerikaanse echtpaar aangemoedigd om haar droom om ballerina te worden na te jagen. Ze trad toe tot Het Nationale Ballet in Amsterdam, waarna ze haar carrière voortzette bij het Amerikaanse Boston Ballet. Ze figureerde in videoclips van onder meer zangeres Beyoncé.

Negen adoptiekinderen

Michaela was niet het enige kind van het echtpaar DePrince. Elaine en Charles kregen samen twee kinderen. Daarnaast adopteerden ze in totaal negen kinderen, waarvan er meerdere op jonge leeftijd stierven.

Drie van haar adoptiezoons overleden aan de gevolgen van hemofilie en aids. Het leidde ertoe dat DePrince zich als activist ging inspannen tegen de farmaceutische industrie. Die gaf volgens haar met aids besmette bloedstollingsproducten aan hemofiliepatiënten. Ze schreef daarover het boek Cry Bloody Murder.

De woordvoerder van de familie schrijft in een bericht op Facebook dat de afgelopen dagen moeilijk zijn geweest voor de familie van Elaine en Michaela. De woordvoerder benadrukt dat de twee sterfgevallen, die binnen 24 uur plaatsvonden, niets met elkaar te maken hebben.