Friedrich Merz wordt namens CDU/CSU uitdager van Scholz bij Duitse verkiezingen

De Bondsdagverkiezingen zijn pas over een jaar, maar door nu al een kanselierskandidaat te kiezen, willen de christendemocraten laten zien een betrouwbare bestuurderspartij te zijn.

De vorige leiderschapsstrijd leidde tot een maandenlang openlijk gevecht tussen Söder (CSU) en Laschet (CDU). Het schaadde de partij, en het wordt gezien als een van de oorzaken van de verkiezingsnederlaag in 2021. Desondanks zal de teleurstelling groot zijn bij de Beierse CSU dat opnieuw een CDU'er de kar gaat trekken.

Kanzlerfrage bij de SPD

Juist vandaag werd duidelijk dat de leiderschapsvraag bij de SPD nog niet is beslecht. Olaf Scholz wil graag door als bondskanselier, maar hij is zelfs onder de eigen achterban impopulair. De SPD-burgemeester van München riep Scholz vanochtend in een interview op het leiderschap over te dragen aan de minister van Defensie, Boris Pistorius. Hij komt in kiezersonderzoeken naar voren als de meest geliefde politicus van het land.

Belangrijk daarbij is de deelstaatverkiezing in Brandenburg, komende zondag. De SPD gaat daar nek-aan-nek met de AfD. De mogelijke verkiezingswinst lijkt positief voor Scholz, maar het succes aldaar is vooral te danken aan de populaire SPD-deelstaatpremier Woidke.

Het laat zien dat de sociaaldemocratische partij met een aansprekende leider wél verkiezingen kan winnen. Winst voor de SPD in Brandenburg kan daarmee de druk op Scholz vergroten om à la Joe Biden plaats te maken voor een betere kanshebber.

De Kanzlerfrage lijkt nog ver weg, maar vanwege onderlinge spanningen tussen de huidige coalitiepartijen is een vervroegde stembusgang niet uit te sluiten. 'Comeback kid' Friedrich Merz staat dan al in de startblokken voor de verkiezingscampagne.