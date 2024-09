Hoofdverdachte Franse serieverkrachtingszaak bekent misbruik eigen vrouw

Dominique Pélicot, de Fransman die verdacht wordt van het drogeren en laten verkrachten van zijn eigen vrouw, heeft vandaag bekend. Hij zou zeker 83 mannen seks laten hebben met zijn bewusteloze vrouw.

"Ik ben een verkrachter, net als de anderen in deze zaal, ze kunnen niets anders beweren", zei de 71-jarige hoofdverdachte vandaag tijdens de hoorzitting, berichtten Franse media. Hij voegde daar aan toe dat zijn toenmalige vrouw "dit niet had verdiend".

De hoorzitting stond gepland voor gisteren, maar was wegens gezondheidsklachten van Dominique Pélicot uitgesteld naar vandaag. Hij riskeert een celstraf van 20 jaar.

Slachtoffer Gisèle Pélicot was zo'n 50 jaar getrouwd met de verdachte. Hij vermaalde hoogstwaarschijnlijk het kalmerings- en slaapmiddel lorazepam en strooide dat in de maaltijd van zijn toenmalige vrouw.

"Ik leefde 50 jaar samen met een man waarvan ik nooit had gedacht dat hij in staat was tot verkrachting", zei de 72-jarige vrouw vandaag in de rechtszaal.

Lappenpop

Verdachte Pélicot bood op een website seks met zijn vrouw aan. De man maakte opnames van het misbruik, dat tussen 2011 en 2020 plaatsvond. "Ze zagen mij als een lappenpop, als een vuilniszak", zei het slachtoffer eerder deze maand in de rechtszaal over die video's.