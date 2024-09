SP-fractie in bakermat Oss uit elkaar gevallen, deel gaat verder als nieuwe partij

De SP-fractie in de gemeenteraad van Oss is uit elkaar gevallen. Vier raadsleden en de fractievoorzitter gaan in de gemeenteraad verder onder de naam Sociaal Sterk Oss, staat in een verklaring van de nieuwe partij.

De breuk is opvallend omdat Oss geldt als de bakermat van de SP. De partij werd hier in de jaren 70 opgericht door Jan Marijnissen. Hij leidde de partij vervolgens jarenlang en de SP behaalde er zijn eerste politieke successen.

'Samenwerking ontspoord'

Volgens voormalig fractievoorzitter Jan Zoll ontstond er de afgelopen jaren binnen de SP steeds vaker onenigheid en strijd "over wie we zijn, wat we willen en hoe we dat het beste kunnen bereiken".

De directe oorzaak van de crisis binnen de lokale afdeling in Oss is volgens hem te wijten aan enkele "individuele en invloedrijke leden binnen de afdeling", schrijft hij in een verklaring. "De afgelopen weken is de samenwerking binnen onze afdeling volledig ontspoord."

Motie

Volgens de oud-partijleden was de druppel een motie over sloopplannen van een wijk in de stad. Ze wijzen daarbij naar SP-fractielid Leroy Vossenberg. "Die motie zou niet ingediend worden", zegt raadslid Bas van der Voort tegen Omroep Brabant. "Wij werden door Vossenberg echt voor het blok gezet."

Vossenberg was volgens Omroep Brabant tot de bekendmaking van de afsplitsing van zijn partijgenoten niet op de hoogte van het plan. Ook was hij gisteravond niet bereikbaar voor commentaar.

Het bestuur van de SP in Oss laat in een reactie weten "zeer verrast" te zijn door het besluit van de partijleden en zegt zich te beraden over "over de ontstane situatie". "Het bestuur betreurt deze gang van zaken ten zeerste", valt te lezen in de verklaring. "Wij hadden liever onze meningsverschillen samen opgelost."