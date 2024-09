Na transferdomper zoekt Veerman met PSV in Champions League zijn uitdaging

Joey Veerman zag zichzelf dit seizoen wel in Spanje of Italië voetballen, maar een transfer naar een topclub bleef tot teleurstelling van de PSV-middenvelder uit. De Volendammer wil uitgedaagd worden. Vanavond wordt hij dat hoogstwaarschijnlijk in de Champions League, op bezoek bij de Italiaanse topclub Juventus (aftrap: 18.45 uur).

Hij zal het niet hardop zeggen, maar dit zijn nu de wedstrijden waarin Veerman gebrand is om zich te tonen. Champions League-voetbal, daarvoor hoef je hem niet te motiveren. Want van een zaterdagavond in Waalwijk, Almelo of Almere staat hij, met alle respect voor die clubs, niet meer in vuur en vlam.

Geen uitdaging

Veerman maakte ruim drie weken geleden, na de 7-1 zege van PSV bij Almere City, van zijn hart geen moordkuil voor de NOS-camera. "Het is lekker dat je veel scoort, maar aan de andere kant mis je wel een stuk uitdaging." Het waren veelzeggende woorden.