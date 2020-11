Wie aangifte doet van bedreiging, krijgt daar lang niks over te horen

Geert Wilders (r) - ANP

"Ik hoop dat het OM eindelijk eens een keer in actie komt tegen bedreigers". Met die woorden reageerde Geert Wilders op een filmpje waarin de Turkse Nederlander Sait Cinar op een foto van de politicus schiet. "Dit is de vrijheid van meningsuiting. Dit is een cartoon van Geert Wilders", zegt Cinar in het filmpje. Wilders doet aangifte vanwege het filmpje. Uit zijn uitspraak blijkt zijn frustratie over de gang van zaken bij aangifte wegens bedreiging, wat hij al herhaaldelijk heeft gedaan. Het Openbaar Ministerie laat het op zijn beloop, lijkt Wilders te suggereren. Het Openbaar Ministerie spreekt in deze zaak overigens van een "strafbare bedreiging" en zegt alles in het werk te stellen om de man op te sporen en hem te vervolgen. "Mocht hij in het buitenland zitten, dan wordt gekeken naar de mogelijkheden tot internationale rechtshulp", laat het OM weten. Maar hoewel het OM bedreigers van Wilders van tijd tot tijd wel degelijk vervolgt (zie kader) begrijpt hij Wilders' frustratie wel, zegt journalist Chris Klomp, die zelf ook regelmatig bedreigd wordt en daar aangifte van doet. "Aangifte doen is moeizaam en vervolgens kan het jaren duren voordat iemand veroordeeld wordt. Je moet er zelf veel energie in steken."

Hoe vaak worden bedreigers van Wilders veroordeeld? Het Haagse OM zegt tegen elke bedreiging van Wilders in actie te komen, mits er voldoende bewijs is. In 2018 en 2019 verschenen vijf verdachten voor de rechter en waren er vier OM-hoorzittingen. Daarin kan het OM zonder tussenkomst van de rechter een zogeheten strafbeschikking opleggen. Dertien minderjarige bedreigers werden doorverwezen naar Bureau Halt of kregen een reprimandegesprek. Zeven keer werd een zaak overgedragen aan het buitenland. Als het niet tot vervolging komt, heeft dat volgens het OM te maken met een gebrek aan bewijs. Gebruikers achterhalen op sociale media is lastig als ze anoniem zijn. In bepaalde gevallen "is inmiddels veelal de termijn gedurende welke gebruikersgegevens bewaard dienen te worden door internetserviceproviders verstreken", stelt het OM. Ook komen veel bedreigingen uit landen waar Nederland geen zogeheten rechtshulprelatie mee heeft. Vervolging is dan niet realistisch.

Klomp wijst op de zaak van de zwarte Nederlandse journalist Clarice Gargard. Eind 2018 maakte ze een videoverslag van een demonstratie van actiegroep Kick Out Zwarte Piet in Amstelveen. Daarop kreeg ze duizenden, veelal racistische reacties en doodsbedreigingen. Begin deze maand werden er 24 mensen voor veroordeeld; twee jaar nadat de bedreigingen waren geuit. Volgens Klomp dringt de politie er wel op aan om aangifte te doen, maar is dat niet altijd een effectieve oplossing. Klomp: "Als het twee jaar duurt om iemand te veroordelen, heeft het dus geen zin om daarmee een acute dreiging tegen te gaan." Bekijk hieronder de reactie van Geert Wilders op het dreigfilmpje:

Wilders: visuele bedreiging komt hard aan - NOS

Ook cartoonist Ruben Oppenheimer wordt geregeld bedreigd, nadat hij enkele jaren geleden spotprenten maakte over de Turkse president Erdogan. Hij heeft vergelijkbare ervaringen. Pas als hij zich er in de media over beklaagt, krijgt hij iets te horen, zegt hij. Het geeft de cartoonist geen geruststellend gevoel dat zijn aangiftes niet tot arrestaties leiden, vertelt hij:

Nul arrestaties na aangiftes cartoonist Oppenheimer: 'Geen geruststellend gevoel' - NOS

"Ik heb vier of vijf keer aangifte gedaan van een substantiële dreiging. Dus niet van anonieme trollaccounts op Twitter, maar dat iemand met een herkenbaar profiel me bedreigde. Tot nu toe heb ik van het OM niks vernomen over wat er met die aangiftes is gedaan." Voedingsbodem Oppenheimer vreest dat daarmee een klimaat ontstaat waarin bedreigers denken dat ze ermee wegkomen. "Als mensen het idee hebben dat ze openlijk en vrijelijk kunnen bedreigen is dat een voedingsbodem voor echt geweld. De politie zou iemand die zo'n filmpje plaatst over Wilders gelijk van zijn bed moeten lichten." Het zou kunnen dat het OM in Oppenheimers geval actief bezig is met het zoeken naar verdachten, zegt hij. "Maar ik word niet voldoende of tijdig op de hoogte gehouden. En niet weten of iemand vrij rondloopt, doet ook iets met je gevoel van veiligheid." Chris Klomp deelt die kritiek op het gebrek aan communicatie vanuit het OM: "Ik snap best dat politie en recherche het druk hebben en dat er misschien andere prioriteiten zijn. Maar ik heb al een aantal keer meegemaakt dat ik via via vanuit mijn netwerk hoor dat een zaak is geseponeerd, maar dat ik dat niet van het OM te horen krijg." Zolang hij geen sepotbrief krijgt waarin het OM dat bevestigt en die beslissing motiveert, kan hij ook geen bezwaar aantekenen tegen die beslissing. Bekijk hieronder de reactie van premier Rutter op de bedreiging van het adres van Wilders:

Rutte over Wilders bedreiging: gaat alle perken te buiten - NOS