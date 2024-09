Opvallende transfer PSV: club strijkt 'laatste plooien' glad met Perisic

PSV staat op het punt om zich te versterken met de ervaren aanvaller Ivan Perisic. Volgens het Eindhovens Dagblad wordt de 35-jarige Kroaat vandaag gekeurd. PSV laat aan de NOS weten dat inderdaad "de laatste plooien worden gladgestreken".

Perisic vertrok afgelopen zomer na een conflict met trainer Gennaro Gattuso bij Hajduk Split, dat hem had gehuurd van Tottenham Hotspur. Bij de Engelse club scheurde hij september vorig jaar de kruisband in zijn rechter knie, waarna hij in april bij Hajduk zijn rentree op het veld maakte. Na de breuk daar was Perisic transfervrij en zat hij zonder club.

De Kroaat speelde eerder ook voor grote clubs als Internazionale, Bayern München en Borussia Dortmund.

Zijn gloriejaren beleefde Perisic tussen 2015 en 2022, met als hoogtepunt het winnen van de Champions League in 2020 met Bayern. In de met 1-0 gewonnen finale tegen Paris Saint-Germain viel hij in. Daarnaast werd Perisic drie keer landskampioen: twee keer in Duitsland met Dortmund (2012) en Bayern (2020), en eenmaal in Italië met Inter (2021).

Goal in WK-finale

Als Kroatisch international speelde Perisic 136 interlands. In 2018 maakte hij in de verloren WK-finale tegen Frankrijk (4-2) een van de twee Kroatische goals. Op het WK van 2022 werd hij met Kroatië derde na een 2-1-zege op Marokko in de troostfinale.