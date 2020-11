Twee jaar cel voor bevrijdingspoging Omar L. uit gevangenis Zutphen

Vier mannen die crimineel Omar L. uit de gevangenis in Zutphen probeerden te bevrijden, zijn veroordeeld tot twee jaar cel. De bevrijdingspoging was begin dit jaar.

Omar L. zit een levenslange gevangenisstraf uit voor zijn aandeel in verschillende moorden en pogingen daartoe in het Amsterdamse criminele milieu.

Slijptol en betonschaar

De vier mannen uit Frankrijk probeerden op 19 januari met een slijptol en een betonschaar een opening te maken in de omheining van de gevangenis. Ook staken ze een bestelbus in brand waarmee ze een toegangsdeur blokkeerden.

Ze gingen ervandoor in een auto toen duidelijk was dat de ontsnapping zou mislukken. De vier werden nog dezelfde dag aangehouden.

Straf lager dan eis

De officier van justitie eiste twee weken geleden 4,5 jaar cel. De rechtbank legt een lagere straf op omdat het bij een poging is gebleven.

Verder is er ook geen geweld gebruikt tegen mensen en zijn er geen wapens aangetroffen, schrijft Omroep Gelderland.

Schadevergoeding niet toegewezen

De Fransen hoeven geen 170.000 euro schadevergoeding te betalen aan de gevangenis in Zutphen. Volgens de rechtbank was er te laat een verzoek ingediend en was het verzoek onvolledig.

Omar L. werd na de mislukte ontsnappingspoging overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.