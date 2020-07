Boksers en judoka's ruilen zandzak en oefenpop weer in voor echte mensen

Niet dat de Nederlandse boksers de afgelopen maanden stil hebben gezeten. "We hebben best veel kunnen doen", vertelt Lacruz. "Veel aan kracht en conditie gewerkt. Alleen het lichamelijk contact ontbrak en dat is ook heel belangrijk in het boksen. Maar die fase begint nu weer."

Het was aftellen geblazen voor de boksers. Maar anders dan ze gewend waren: niet luisterend naar een arbiter in de wedstrijdring, maar eigenhandig kruisjes zettend op de kalender. Tot 1 juli, want sinds gisteren mogen de contactsporten er na een lange coronapauze weer vol tegenaan gaan. Zonder de 1,5 meter afstand in acht te hoeven nemen.

"Ja, dat begrijp ik wel", reageert bondscoach Hennie van Bemmel. "Alles wat we gedaan hebben is heel waardevol geweest, maar het is ook een beetje zwemmen op het droge."

Half maart was de 26-jarige Arnhemmer met een zege begonnen aan het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Londen, toen de coronacrisis roet in het eten gooide. "Ja, ik had een wedstrijd gebokst en zat lekker in het toernooi. Maar een dag later stond ik alweer op Schiphol. Ik dacht: wat gebeurt er nu?"

Herpakken

"Ik viel wel even in een gat", aldus de lichtgewicht (tot 63 kilo), die plots zijn grote doel - plaatsing voor de Spelen van Tokio - zag wegvallen. "Daardoor was de motivatie aanvankelijk ver te zoeken. Ik moest mezelf echt even herpakken."

Dat lukte. En er gloort ook weer een stip aan de horizon. "Ik ben iemand die dat nodig heeft. Wedstrijden blijven de komende tijd nog achterwege. Dat is duidelijk. Maar we weten dat de Spelen zijn verplaatst naar volgend jaar en dat het OKT gewoon wordt afgemaakt."

Wanneer dat zal zijn, is nog wel een vraagteken. "Ik denk volgend jaar. Ik hoop februari. Dan is er nog wat ruimte tot aan de Spelen. Ik hoop tenminste dat die gewoon doorgaan."

Eeltknobbels

Judoka Noël van 't End mocht woensdag eindelijk weer eens de tatami op om een echte tegenstander omver te werpen in plaats van een oefenpop. "Het was heerlijk om weer op die mat te staan en weer een beetje te kunnen vechten."