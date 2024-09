Nieuwe president Iran: 'Moraalpolitie moet vrouwen niet meer lastigvallen'

De BBC wijst erop dat de VN recent nog waarschuwde dat de regels in Iran juist zijn aangescherpt. Waarnemers rapporteerden dat de moraalpolitie meer bevoegdheden krijgt om strenger te controleren, dat vrouwen te maken krijgen met fysiek geweld als ze zich niet aan de regels houden en dat er een nog strengere wet in de maak is.

Dat maakt van vrouwen tweederangsburgers, waarschuwde het VN-rapport. Doordat het recht van vrouwen wordt geschonden om deel te nemen aan het openbare leven, vredig te protesteren of zichzelf te uiten, zou dit niets minder zijn dan genderapartheid. "De autoriteiten willen met systematische discriminatie vrouwen en meisjes volledig onderdrukken."

Handreiking naar VS

Op de persconferentie van 2,5 uur, die live werd uitgezonden op de Iraanse tv, werd er met een bescheiden applaus gereageerd op de opmerkingen van Pezeshkian. Hardliners waren echter kritisch over zijn opmerkingen.

Ook zijn meer gematigde toon tegenover de VS kon hen niet welgevallen. "We staan niet vijandig tegenover de VS. Wij hebben geen bases rond de VS, wij hebben geen sancties tegen de VS. Het is andersom", redeneerde Pezeshkian. "Als zij goodwill tonen door zich minder vijandig op te stellen, hebben we geen probleem."

Pezeshkian beweerde dat Iran sinds zijn aantreden geen raketten aan Rusland heeft geleverd en het land niet uit is op kernwapens. Over het conflict in Gaza vroeg hij zich af waarom "de VS en Europa raketten, bommen en vliegtuigen geeft" als Israël "genocide pleegt voor de ogen van de wereld".