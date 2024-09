Ruim 200 doden in Myanmar door orkaan Yagi

Het dodental in Myanmar als gevolg van de orkaan Yagi is opgelopen tot 226 mensen, meldt persbureau Reuters. Vorige week trok de hevige storm over Zuidoost-Azië en leidde in Myanmar tot overstromingen en modderstromen. Dorpen, rijstvelden en grote gebieden met gewassen zijn door de storm verwoest, meldt de VN.

De VN zegt dat de storm in negen staten verwoestingen heeft aangericht, waaronder de hoofdstad en regio's gelegen aan de Irrawaddy, de grootste rivier van het land. De hulporganisatie schat dat ongeveer 630.000 mensen last hebben van de overstromingen.

Zwaarste recente overstromingen

Informatie over het aantal slachtoffers komt moeizaam naar buiten. Dat komt onder meer door de slechte communicatie van de junta, de militaire machthebbers, en omdat het moeilijk is om contact te krijgen met afgelegen gebieden. De VN zegt dat wegen door de overstromingen zijn geblokkeerd. Ook bruggen en elektriciteitsnetwerken zijn beschadigd, waardoor communicatie lastig is en hulpverlening moeilijk op gang komt.

Volgens de VN zijn de overstromingen de ergste die Myanmar recent meemaakte. De junta deed vorige week bij hoge uitzondering een oproep aan de internationale gemeenschap voor noodhulp, waar volgens de Britse nieuwsorganisatie BBC alleen India op reageerde en voedsel, kleding en medicijnen stuurde. Het is opmerkelijk dat de junta om hulp vroeg omdat het in het verleden juist humanitaire hulp blokkeerde.

Yagi is de krachtigste orkaan die Azië dit jaar heeft getroffen. Ook Vietnam, Thailand en Laos kampten met onder meer overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regenval. In Vietnam is het dodental opgelopen tot 141 en hebben de overstromingen wegen en gebouwen beschadigd.

Militaire junta en rebellenleger

Sinds 2021 wordt Myanmar weer volledig bestuurd door de militaire junta, die na de verkiezingen een coup pleegde om de macht over te nemen van de gekozen regering. Daarop braken grote protesten uit, die door het leger en de politie werden neergeslagen.

Het verzet tegen de militaire junta is nog steeds groot. De militaire anti-coupbeweging People's Defence Force (PDF) en verschillende etnische groeperingen vechten sindsdien in een burgeroorlog tegen het militaire regime. Het verzet wint steeds meer terrein, waardoor gebieden door verschillende groepen bestuurd worden.