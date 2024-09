Na kwalificatiesucces dendert Hartono door in hoofdtoernooi Hua Hin

Tennisster Arianne Hartono is met groot gemak doorgedrongen tot de tweede ronde van het WTA-toernooi in Hua Hin. De nummer 180 van de wereld liet in Thailand weinig heel van Moyuka Uchijima: 6-1, 6-1.

Hartono bereikte via de kwalificaties het hoofdtoernooi en trof in Uchijima de nummer 59 van de wereldranglijst. De Japanse had in mei nog gewonnen van de 28-jarige Nederlandse, maar steekt nu niet in de beste vorm en dat was te merken.

Uchijama worstelde met haar service. Ze sloeg liefst twaalf dubbele fouten en verloor bij 1-1 in de eerste set negen games op rij. Hartono sloeg toe op haar eerste matchpoint en moet het nu tegen de Chinese qualifier Gao opnemen.