Sinner voegt voormalig coach en fysio van Djokovic aan begeleidingsteam toe

Tennisser Jannik Sinner heeft twee voormalige stafleden van Novak Djokovic aan zijn begeleidingsteam toegevoegd. Het gaat om fitnesscoach Marco Panichi en fysiotherapeut Ulises Badio. Dat heeft de Italiaan via sociale media bekend gemaakt.

De nummer één van de wereldranglijst kwam vorige maand in opspraak, nadat hij begin dit jaar tot tweemaal toe positief testte op doping, maar daarvoor niet werd geschorst.

De tennisser verklaarde dat het verboden spierversterkende middel clostebol in zijn lichaam terecht was gekomen door een massage die zijn fysiotherapeut Giacomo Naldi hem had gegeven. Naldi zou een wondje aan zijn eigen vinger hebben behandeld met een spray die het omstreden middel bevatte. De in Italië vrij verkrijgbare spray zou hij weer hebben gekregen van Sinners trainer Umberto Ferrara.

Een onafhankelijke rechtbank oordeelde dat de Italiaan "geen schuld of nalatigheid draagt", waarop Sinner door de integriteitscommissie van de Internationale Tennis Federatie werd vrijgesproken.

Het wereldantidopingagentschap WADA heeft aangegeven de zaak te bekijken en zich het recht voor te behouden om in beroep te gaan.

Drastische maatregelen

De aan een schorsing ontsnapte Sinner nam wel meteen drastische maatregelen. Hij ontsloeg Ferrara en Giacomo. Na het beëindigen van de samenwerking met het tweetal, won Sinner de US Open, zijn tweede grandslamzege van 2024.