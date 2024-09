Russische staatsmedia van Facebook, Insta en WhatsApp om 'geheime beïnvloedingsoperaties'

Het socialemediabedrijf Meta verbant Russische staatsmedia als tv-zender RT en persbureau Rossia Segodnja. Volgens moederbedrijf Meta maken de media zich schuldig aan clandestiene beïnvloedingsoperaties online. Het verbod geldt voor alle dochters van Meta, zoals Facebook, Instagram en WhatsApp.

Meta had eerder al andere maatregelen genomen, zoals het uitzetten van advertenties bij de propagandakanalen en het beperken van het bereik van hun artikelen. Omdat er echter geprobeerd werd die maatregelen te omzeilen, gaat Meta over tot een volledige ban wereldwijd. De komende dagen zullen de media van het sociale medium verdwijnen.

Rusland heeft nog niet gereageerd op het besluit, RT evenmin. In het verleden reageerde RT honend op beschuldigingen dat de zender illegaal de belangen van het Kremlin zou behartigen. RT deed maatregelen af als een inperking van de persvrijheid.

Desinformatie

Het besluit van Meta komt kort na beschuldigingen van de Amerikaanse justitie dat twee RT-medewerkers miljoenen betaalden aan een Amerikaanse bedrijf om het Amerikaanse publiek te beïnvloeden in aanloop naar de verkiezingen. Zij zouden 10 miljoen dollar hebben uitgetrokken om verdeeldheid te zaaien onder Amerikanen, luidde de aanklacht.

Die activiteiten waren onderdeel van een breder Russisch plan om via sociale media invloed uit te oefenen in de VS, betoogde het Amerikaanse Openbaar Ministerie. Via nepaccounts zou er desinformatie moeten worden verspreid, over bijvoorbeeld misdaden onder Oekraïense migranten en "het verlies van banen voor witte Amerikanen".

Naar aanleiding van de beschuldigingen scherpte de VS financiële sancties tegen RT aan. De zender was RT als "buitenlandse agent" al sinds 2017 in de VS verboden.