Toch geen buitenslapers bij Ter Apel: Stadskanaal stelt sporthal beschikbaar

Er hebben vannacht toch geen mensen buiten hoeven slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, meldde rond middernacht dat de gemeente Stadskanaal wilde bijspringen door een sporthal als noodopvang in te richten.

In samenwerking met het Rode Kruis werden "in allerijl" honderd veldbedden, hygiënekits, dekens en een team van vrijwilligers naar sporthal De Spont gebracht. Rond 01.15 uur kon een bus de eerste groep naar de opvang vervoeren. Wie later aankwam zou per taxi volgen, het is onduidelijk of daar gebruik van is gemaakt.

Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hadden rond middernacht zo'n veertig tot vijftig mensen een slaapplek elders nodig. Zij gaan vanochtend weer terug naar Ter Apel om het proces van hun asielaanvraag te starten.

'Later verder kijken'

"Het is geen oplossing", benadrukte burgemeester Sloots van Stadskanaal vannacht. "Maar het is in elk geval iets en morgenochtend kijken we wel verder. Wegkijken en nietsdoen gaan wij als Stadskanaal niet doen."

Er werden eerder ook al grote tenten geplaatst in Stadskanaal, op een kwartiertje rijden van Ter Apel. "En ook nu vind ik dat we moeten helpen", zegt Sloots, die het probleem "met lede ogen" aanziet.

Verslaggever Jeroen Gortworst is in Ter Apel en vertelt over hoe de situatie nu is: