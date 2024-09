Vertrouwen in politiek en kabinet gegroeid, vooral onder laagopgeleiden

Als we kijken naar politieke voorkeur, dan valt op dat alleen de kiezers van de coalitiepartijen in meerderheid vertrouwen hebben in het nieuwe kabinet. Het vertrouwen is het hoogst onder de aanhangers van de PVV: 79 procent van hen heeft er een beetje of veel vertrouwen in.

Het minste vertrouwen heeft de aanhang van GroenLinks-PvdA: 9 procent heeft (enig) vertrouwen in het kabinet-Schoof.

Asiel en stikstof

Die scherpe politieke verdeeldheid is er ook over het asiel- en migratiebeleid. Veruit de meeste kiezers van PVV, VVD en BBB hebben op dit punt vertrouwen in het kabinet. Dat geldt niet voor kiezers van NSC, die op dit punt sterk verdeeld zijn. Ook hier hebben aanhangers van de linkse partijen er weinig vertrouwen in.

De helft van de kiezers is voor het uitroepen van een asielcrisis; daarvoor is vooral veel steun bij kiezers van de PVV (90 procent).

In het stikstofbeleid van het kabinet bestaat weinig vertrouwen. Onder geen enkele partij heeft een meerderheid er vertrouwen in, dus ook niet onder de aanhangers van de BBB. Bijna de helft van de Nederlanders vindt inkrimping van de veestapel onvermijdelijk.

Oekraïne en Gaza

Een duidelijke meerderheid (58 procent) wil dat Nederland Oekraïne blijft steunen in de oorlog tegen Rusland. Ook bij de PVV vinden meer mensen dat Nederland Oekraïne moet blijven steunen dan dat het ermee moet stoppen.

De helft van de Nederlanders wil dat de regering meer druk op Israël zet om te stoppen met de oorlog in Gaza; 20 procent wil dit juist niet. De aanhang van de PVV is op dit punt sterk verdeeld, van de aanhang van GroenLinks-PvdA wil 82 procent meer druk op Israël.

Optimisme en pessimisme

De Nederlanders zijn minder pessimistisch geworden over de staat van Nederland. In 2022 dacht meer dan driekwart dat het "alles bij elkaar genomen" de slechte kant op ging. Vorig jaar waren nog altijd zeven op de tien Nederlanders pessimistisch. Nu is dat iets meer dan de helft (57 procent).

Optimistisch zijn Nederlanders nog altijd niet. Slechts 19 procent denkt dat het de goede kant op gaat, net zo veel als vorig jaar. Dat het beter gaat met de economie denkt zelfs maar 10 procent.

Rondkomen

Ook over de eigen financiën bestaat weinig optimisme. Slechts 14 procent verwacht dat de eigen situatie verbetert. Een kwart denkt dat de eigen situatie verslechtert.

Bijna zes op de tien Nederlanders (59 procent) zeggen dat ze goed kunnen rondkomen. Dat zijn er wel een stuk meer dan vorig jaar (51 procent) en aanzienlijk meer dan in 2022 (44 procent). Toen hadden veel mensen het zwaar door de inflatie, die door hoge energieprijzen door het plafond ging.