35 jaar geleden sterspeler WK futsal, nu helpt Hermans Filipijnse weeskinderen

Hermans reisde na zijn klus als trainer van de Oranje-futsalploeg de wereld over voor het zaalvoetbal. Hij was onder meer bondscoach van Iran, Thailand, Indonesië en Maleisië.

Vooral in Thailand was hij op zijn plek. "Zaalvoetbal is daar echt ontzettend populair. Naar een van de wedstrijden op het WK van 2016 keken gewoon 21 miljoen mensen."

"Ik kreeg de beschikking over een heel goed team. En met de steun van de voorzitter heb ik een landelijke competitie opgezet. Die was er eerst alleen in Bangkok, maar later ook in Phuket, Pattaya, Chiang Mai. Die competitie draait nog altijd."