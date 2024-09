35 jaar geleden sterspeler op WK zaalvoetbal, nu helpt Hermans Filipijnse weeskinderen

Niet bij iedereen zal die naam een belletje doen rinkelen. Maar 35 jaar geleden behaalde Hermans met Oranje een zilveren medaille op het allereerste WK zaalvoetbal. De aanvoerder van Nederland won bovendien de Gouden Bal voor beste speler van het toernooi.

Het is nog altijd het hoogtepunt in de historie van de Nederlandse futsalploeg, die deze maand voor het eerst sinds 2000 weer deelneemt aan een WK-eindronde, ditmaal in Oezbekistan.

"Een hele eer", noemt de inmiddels 71-jarige Hermans de 'voetbal-Nachtwacht'. "Zo zie je maar weer: de waardering komt altijd later, hè", zegt hij aan de telefoon vanuit Manilla, de Filipijnen, waar hij bondscoach is van de mannen en vrouwen in de zaal.

Gemiste kans

Want gevraagd naar dat WK van 1989, gehouden in Nederland, komt als eerste in hem op: "Een gemiste kans."

Hij laat even een stilte vallen. Dan zegt hij: "De mensen die toen binnen de Nederlandse voetbalbond aan het bewind waren, hadden totaal geen oren naar de ontwikkeling van het zaalvoetbal. Als we meteen geïnvesteerd hadden, waren we nu met Spanje een van de betere landen van de wereld. Maar ze wilden het niet."