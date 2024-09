Eerste Prinsjesdag van kabinet-Schoof

Het is de derde dinsdag van september, en dus Prinsjesdag. Vandaag is de eerste keer dat het kabinet-Schoof de jaarplannen in de Miljoenennota -omkleed met veel ceremonieel- bekendmaakt. Ook spreekt de koning vandaag zijn eerste Troonrede uit die niet door de handen van Mark Rutte is gegaan.

Traditiegetrouw zijn in de aanloop naar de dag de grote lijnen uit de Miljoenennota al naar buiten gekomen. Dat gebeurde afgelopen vrijdag, de dag dat de stukken naar de Tweede Kamer zijn gestuurd en ook de dag dat Schoof het regeerprogramma presenteerde. In dat regeerprogramma staan de plannen van het kabinet voor de komende jaren.

In de gelekte (financiële) stukken over volgend jaar staat dat de koopkracht gemiddeld in 2025 niet met 1,1 procent stijgt - zoals het Centraal Planbureau eerder becijferde - maar met 0,7 procent. Uitkeringsgerechtigden gaan er iets meer op vooruit: 0,9 procent. Gepensioneerden iets minder: 0,6 procent.

Het financiële en economische beleid van het kabinet richt zich op een open economie, een beter vestigingsklimaat voor bedrijven en "spaarzaam omgaan met schaarse middelen", staat in de Miljoenennota. "De zorgen over migratie nemen we serieus", staat er ook. "We houden daarbij oog voor het verdienvermogen van Nederland."