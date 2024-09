Kort voor imploderen onderzeeër Titan stuurde bemanning: 'Alles in orde'

Kort voordat de onderzeeër Titan vorig jaar implodeerde in de Atlantische Oceaan stuurde de bemanning nog een bericht aan het ondersteuningsschip Polar Prince dat luidde: "Alles is hier in orde". Dat bleek tijdens een hoorzitting van de Amerikaanse kustwacht over het incident waarbij alle vijf opvarenden omkwamen.

De onderzeeër was vorig jaar juni onderweg naar het wrak van de Titanic. Al na één uur en drie kwartier verging het diepzeeschip van het bedrijf OceanGate.

Hoe de implosie kon plaatsvinden is na meer dan een jaar onderzoek nog niet duidelijk. De hoorzitting van de kustwacht moet daar meer duidelijkheid over verschaffen. Ook worden na de hoorzitting aanbevelingen geformuleerd voor de commandant van de kustwacht. Daarnaast is er nog een onderzoek van de National Transportation Safety Board.