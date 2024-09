Econoom Victor Halberstadt (85) overleden, hielp Máxima inburgeren

Hoogleraar economie Victor Halberstadt is afgelopen vrijdag overleden op 85-jarige leeftijd. Dat meldt Universiteit Leiden, waar hij sinds 1974 aan verbonden was.

Halberstadt werd bekend door de vele maatschappelijke functies die hij bekleedde. Zo was Halberstadt lid van de PvdA, commissaris bij ING en KPN, bestuurder bij het Concertgebouw en lid van de Raad van Toezicht van De Nederlandse Opera. Ook was hij van 1972 tot 2004 Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, een belangrijk adviesorgaan voor de regering en het parlement.

Opvallend was zijn rol bij de inburgering van Máxima begin deze eeuw. Hij voerde verschillende gesprekken met de Argentijnse om haar in te wijden in de Nederlandse samenleving en voor te bereiden op haar toekomstige rol als koningin. Halberstadt was een vertrouweling van de Oranjes. In 2018 kreeg hij het Erekruis in de Huisorde van Oranje toekend, vanwege zijn vele verdiensten voor het Koninklijk Huis.

Lijmen kabinetscrisis

De hoogleraar werd ook ingevlogen bij de kabinetscrisis over financieel-economisch beleid in 1981. Samen met econoom Cees de Galan werd hij toen aangesteld als informateur. Die crisis werd uiteindelijk bezworen.

Universiteit Leiden schrijft op de website "een markante en erudiete persoonlijkheid" te verliezen. "Decennialang sloeg hij een brug tussen de wetenschapsbeoefening en de maatschappelijke praktijk. Veel generaties van studenten en medewerkers zullen hem herinneren als steunpilaar bij hun loopbaankeuzes."