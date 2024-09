Nieuwe overstromingen, 18 doden en opruimwerkzaamheden in Centraal-Europa

De regenbuien zijn op sommige plekken inmiddels afgenomen, maar al het water moet nog wel afgevoerd worden. Dat kan stroomafwaarts nog voor flinke problemen zorgen.

Hoogste waterpeil in Hongarije nog op komst

In Hongarije wordt later deze week het hoogste waterpeil verwacht in de rivier de Donau. President Orbán heeft zijn buitenlandse reizen afgezegd "totdat we de piek hebben bereikt en het ergste achter de rug hebben". Verschillende wegen in Boedapest zullen worden afgesloten vanwege het risico op overstromingen later deze week.

Ook in Slowakije blijft het waterpeil stijgen. In de hoofdstad Bratislava is de Donau vanmiddag al buiten zijn oevers getreden.

De video hieronder geeft een beeld van de schade als gevolg van de zware regenval van de afgelopen dagen: