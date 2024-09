Helmond Sport blijft koploper eerste divisie, Cambuur scoort maar niet in nieuw stadion

Helmond Sport blijft voorlopig de koploper in de eerste divisie. Een Brabants onderonsje met TOP Oss werd door een winnende goal in blessuretijd met 1-0 gewonnen. Achtervolgers Excelsior en FC Den Bosch wonnen ook, van respectievelijk VVV-Venlo en Jong FC Utrecht en blijven in het spoor van Helmond.

SC Cambuur verloor in eigen huis weer punten, dit keer tegen Roda JC (0-0). Het publiek in Leeuwarden wacht na drie wedstrijden nog altijd op het eerste Cambuur-doelpunt in het nieuwe stadion. Verder speelde Vitesse bij FC Emmen gelijk (3-3) en kwam ADO Den Haag niet verder dan 2-2 bij Jong PSV.

Helmond Sport, dat vrijdag met vrolijk voetbal had gewonnen van De Graafschap, had het erg moeilijk met de streekgenoten uit Oss. De ploeg van trainer Kevin Hofland creëerde ondanks tien corners bar weinig.

Dario Sits, die de enige echte kans had verprutst (hij schoot tegen Mike Havekotte aan), bezorgde de thuisploeg op de valreep alsnog de zege. De 20-jarige Let was in de toegevoegde tijd attent bij een lange bal en poeierde raak (1-0).

Daardoor staat Helmond Sport na zes wedstrijden ongeslagen bovenaan in de eerste divisie.

Kralingse talenten

Excelsior had vrijdag een prima zege op Telstar geboekt en speelde ook tegen VVV goed. Na een dikke twintig minuten was de wedstrijd gespeeld, toen hadden Jacky Donkor en Richie Omorowa (twee goals) al voor een 3-0 tussenstand gezorgd.

Na de dramatische degradatie van vorig seizoen verloor Excelsior een hoop goede spelers, maar inmiddels is al wel gebleken dat er nog genoeg talent rondloopt in Kralingen.

Tegen VVV blonk de 19-jarige Cedric Hatenboer uit. De middenvelder, die bij onder meer Ajax en Feyenoord in jeugd speelde, heeft een goed overzicht en een fijne pass.