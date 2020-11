Podcast De Dag: Vragen we te veel van leraren in cartoon-debat?

De Tweede Kamer debatteert over verplichte burgerschapslessen die ertoe moeten leiden dat leerlingen meer te weten komen over zaken als democratie en de vrijheid van meningsuiting. De kennis hierover onder Nederlandse jongeren is relatief slecht en vanwege de oplopende spanningen in het spotprenten-debat maakt politiek Den Haag zich daar juist nu zorgen over.

Maar over die burgerschapslessen maken docenten zich dan weer grote zorgen; veel van hen voelen zich niet veilig en vinden het moeilijk om jongeren te bereiken. Wat kun je in dit gevoelige en gespannen debat redelijkerwijs van hen vragen?

Parlementair verslaggever van de NOS Ewoud Kieviet vertelt in podcast De Dag over het wetsvoorstel van minister Slob en de verwachtingen die de minister heeft van scholen. Karim Amghar geeft trainingen aan docenten om ze te leren hoe ze het beste kunnen omgaan met gevoelige onderwerpen of radicale geluiden in de klas. Hij krijgt de laatste tijd veel e-mails van docenten die de gesprekken of niet meer durven aangaan of niet goed weten wat ze met de extreme geluiden moeten. "Veel leraren voelen zich alleen staan."