Van Vroonhoven (NSC) irriteert coalitiegenoten met uitspraak asielplannen

Uitspraken van waarnemend NSC-fractievoorzitter Van Vroonhoven over de aangekondigde asielmaatregelen hebben vanmiddag tot onderlinge wrevel geleid in de coalitie. Ze zei in de Volkskrant dat de steun van NSC aan de plannen nog niet vaststaat. "Bij een negatief oordeel van de Raad van State: ja, dan geen akkoord van ons natuurlijk."

Dat leidde meteen tot woedende reacties bij coalitiepartners PVV en VVD, die het beperken van de instroom van asielzoekers juist als speerpunt zien. Zij vonden dat Van Vroonhoven voor haar beurt sprak: er ligt nog geen concreet voorstel van het kabinet. Bovendien zet ze de verhoudingen in de coalitie onnodig op scherp, was het oordeel.

VVD-leider Yesilgöz liet via X meteen weten dat haar partij "niet gaat speculeren over wat er allemaal niet zou kunnen". Tegelijkertijd wil ook zij dat er "deugdelijke" wetgeving komt.

'NSC neemt de benen'

PVV-voorman Wilders reageerde via hetzelfde medium als door een wesp gestoken: "Ik zou er nog maar eens goed over nadenken, want Nederland heeft een giga asielcrisis en die wordt niet opgelost door bij voorbaat de benen te nemen en te dreigen met een tegenstem van NSC", beet hij zijn coalitiepartner toe.

Van Vroonhoven, die de zieke Pieter Omtzigt vervangt, was op haar beurt weer geschrokken van de heftigheid van de reacties die haar uitspraken uitlokten. "De soep wordt volgens mij heter gegeten dan nodig is", maakte ze duidelijk op een inderhaast georganiseerde toelichting aan verslaggevers.

In het regeerprogramma staat onder meer dat een deel van de asielwet buiten werking wordt gesteld om de door de coalitie uit te roepen 'asielcrisis' het hoofd te bieden. De Raad van State gaat nog wel juridisch advies uitbrengen over de plannen, maar als dat negatief is, dan kan het kabinet dat in beginsel naast zich neerleggen.

Van Vroonhoven leek in de krant te suggereren dat haar partij bij een negatief advies van de Raad van State helemaal van de plannen af wilde, maar dat is volgens haar niet zo.

Terug naar de tekentafel

Ze heeft naar eigen zeggen "niets nieuws of raars" verkondigd. "Stel dat er een negatief advies ligt, dan gaan we terug naar de tekentafel", legde ze uit. "Dat is niet zo veel anders dan wat premier Schoof erover heeft gezegd."

Bij de presentatie van het regeerprogramma, afgelopen vrijdag, bleek al dat NSC de meeste moeite heeft met de onorthodoxe manier waarmee het kabinet de asielproblemen te lijf wil gaan. NSC-vicepremier Van Hijum zei toen al dat het advies van de Raad van State voor zijn partij "zwaar weegt".

Van Vroonhoven legt de grens bij een duidelijk negatief advies van de raad: dan moeten de plannen wat haar betreft opnieuw gemaakt worden. Maar als de Raad van State alleen kritisch is, dan ligt dat anders. "Dan moeten we beoordelen wat we gaan doen. Daar ga ik niet op vooruitlopen."

Het asieldossier ligt zeer gevoelig in de nieuwe coalitie. Toch zegt ook Van Vroonhoven dat ze staat voor de afspraken die er gemaakt zijn. "Er moet echt iets gebeuren. Stevige maatregelen zijn nodig, maar het moet wel voldoen aan de grondwet en de verdragen. Wij gaan niet over rode randen heen."