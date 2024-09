Kandidaat-bondscoach Oranjevrouwen Ehren neemt ontslag bij Belgen

Raoul Ehren vertrekt als bondscoach van de Belgische hockeysters. De Nederlander is benaderd door de Nederlandse bond om Oranje te coachen en die overstap lijkt nu een stuk dichterbij voor de voormalige succescoach van HC Den Bosch.

Ehren had zijn contract recent nog verlengd, maar vertrekt toch. De Belgische bond zegt in een statement "teleurgesteld" te zijn over de manier waarop dit is gelopen. Eerder had de KBHB al bekendgemaakt dat Ehren was benaderd door de Nederlandse bond. De Belgen wilden Ehren aan zijn contract houden, maar omdat die zelf aangaf weg te willen, was er geen basis meer om verder te gaan.

Belgische opmars

De 51-jarige Ehren was sinds december 2020 bondscoach van de Belgische hockeyvrouwen. Onder zijn leiding maakte de ploeg een metamorfose door. De 'Red Panthers' stegen op de wereldranglijst van de twaalfde naar de derde plek, bovendien wisten ze zich voor het eerst sinds 2012 te plaatsen voor de Olympische Spelen. In Parijs eindigden ze op de vierde plek.

Voordat hij in België ging werken, maakte Ehren vanaf 2009 furore als hoofdcoach bij HC Den Bosch. Met de oud-speler van de Brabantse club aan het roer werd de club maar liefst acht keer landskampioen en zevenmaal Europees kampioen.

De Nederlandse bond heeft de komst van Ehren, die de opvolger moet worden van Paul van Ass, nog niet bevestigd.