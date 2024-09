Drie doden bij natuurbranden in Portugal, EU stuurt blusvliegtuigen

Bij natuurbranden in het noorden en het midden van Portugal zijn drie doden gevallen. Ze kwamen alle drie om het leven in het zwaarst getroffen district Aveiro, waar verschillende dorpen zijn ontruimd.

Eerder was al bekend dat er gisteravond een brandweerman aan een hartaanval was overleden. Een ander slachtoffer was een 28-jarige medewerker van een bosbouwbedrijf. Hij werd verrast door de bosbrand, melden Portugese autoriteiten. Het derde slachtoffer kreeg net als de brandweerman een hartaanval, toen hij de vlammen bij zijn huis probeerde te blussen.

In totaal woeden in heel Portugal vijftien natuurbranden. De grootste brand woedt in de buurt van Oliveira de Azeméis, ten zuiden van Porto. In een stad zo'n 30 kilometer zuidelijker, Albergaria-a-Velha, brandden verschillende huizen uit.

Meerdere wegen moesten vanwege de brand worden afgesloten, waaronder een deel van de snelweg tussen hoofdstad Lissabon en Porto. Tot zeker morgenavond geldt een verhoogde staat van paraatheid om de hoge temperaturen en harde wind.

17 gewonden

De Portugese autoriteiten hebben zo'n 1500 brandweerlieden ingezet. Er zijn minstens 17 mensen gewond geraakt als gevolg van de natuurbranden.

Portugal heeft voor de bestrijding van de branden de Europese Unie om extra blusvliegtuigen gevraagd. Voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie heeft vandaag toegezegd acht blusvliegtuigen die kant op te sturen. Ze komen onder meer uit Frankrijk, Italië en Spanje.

In Portugal en Spanje zijn dit jaar tot nu toe minder branden geweest dan gebruikelijk na een regenachtig begin van het jaar.