Man die werd aangehouden bij golfbaan Trump beschuldigd van overtreden wapenwet

Ryan Wesley Routh, de man die is aangehouden op verdenking van het willen plegen van een aanslag op Donald Trump, wordt in elk geval aangeklaagd voor twee overtredingen van de wapenwet.

Amerikaanse media melden dat een van de aanklachten het bezitten van een vuurwapen als veroordeelde misdadiger betreft. De andere aanklacht gaat over het bezit van een vuurwapen met een uitgewist serienummer.

Het is mogelijk dat de 58-jarige Routh naarmate het onderzoek voortduurt geconfronteerd gaat worden met meer en ernstigere aanklachten.

Een hoorzitting waarin bepaald wordt of Routh langer moet worden vastgehouden, staat gepland voor volgende week maandag, 23 september. Een week daarna, op 30 september, zal Routh worden voorgeleid, meldt CNN. Routh verscheen vandaag in de rechtbank in donkere gevangeniskleding. Hij was geboeid aan zijn voeten en handen.

'Voorbereid op een confrontatie'

Routh werd gisteren aangehouden nadat de Secret Service iemand had ontdekt die zich met een vuurwapen ophield in de buurt van Donald Trump, die op dat moment aan het golfen was in Florida. De man zat volgens de Secret Service op ongeveer 400 meter afstand van de oud-president.

De Secret Service opende daarop het vuur op hem, waarop hij op de vlucht sloeg. Doordat een omstander zijn kenteken kon doorgeven, werd Routh kort daarna in zijn auto opgepakt.

Op de plek waar Routh zich ophield, vonden agenten onder meer een wapen van het type AK-47 met een vizier en een GoPro-camera. Volgens de FBI was Routh "overduidelijk voorbereid op een confrontatie". Het is niet duidelijk of hij gisteren ook zelf heeft geschoten.

Begaan met Oekraïne

In Amerikaanse media wordt steeds meer duidelijk over Routh, die op Hawaï zou wonen. Op sociale media liet hij zich de laatste maanden kritisch uit over Trump en het lijkt erop dat hij begaan is met het lot van Oekraïne. Routh schreef op X dat hij in 2016 nog op Trump stemde, maar dat hij teleurgesteld in hem is geraakt.