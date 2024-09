Hoe prinses Laurentien verzeild raakte bij een gevoelige overheidstaak en niemand ingreep

En over de ministeriële verantwoordelijkheid die is neergelegd bij de staatssecretaris van Financiën zegt Bovend'Eert: "De minister-president is in de praktijk degene die moet zorgen voor de coördinatie in de uitvoering van die ministeriële verantwoordelijkheid voor leden van het Koninklijk Huis." Hij is de eerst verantwoordelijke die ook verantwoording moet afleggen in de Tweede Kamer. Dat staat ook zo beschreven in het introductiedossier van Algemene Zaken, voor de pas aangetreden premier Schoof.

Politieke discussies

Opvallend is bovendien dat oud-premier Rutte eerder wél de ministeriële verantwoordelijkheid aanvaardde voor de rol van Laurentien bij twee van haar andere stichtingen: de Missing Chapter Foundation (in 2010) en later, in 2017, bij de Number 5 Foundation, zo bevestigt Algemene Zaken. Beide stichtingen richten zich op dialoogsessies op maatschappelijke thema's. Maar voor de werkzaamheden van Laurentien bij SGH houdt het kabinet opmerkelijk genoeg de staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk.

Bovend'Eert vindt dat onbegrijpelijk. Juist bij één van de gevoeligste kwesties van het afgelopen decennium, waarop zelfs een kabinet is afgetreden, had "de premier er bovenop moeten zitten en vanaf het begin intensief bemoeienis moeten hebben met de vraag of de prinses deze activiteiten überhaupt zou mogen hebben".

Als er "gedoe" ontstaat over zo'n activiteit, is dat een groot risico, vindt ook hoogleraar staats- en bestuursrecht Geerten Boogaard. "Dat is de enige voorwaarde voor het handhaven van een Koningshuis in een democratie. Ze mogen niet onderwerp zijn van politieke discussies."

Op basis van welke argumenten staatssecretaris De Vries concludeert dat prinses Laurentien haar rol als voorzitter van een stichting met een overheidstaak kan uitvoeren is niet duidelijk; het ministerie van Financiën wil de verdere inhoud van de brief niet openbaar maken.

Het ministerie van Algemene Zaken licht alleen toe dat de staatssecretaris in de brief "verantwoordelijkheid neemt voor de benoeming in de functie". De staatssecretaris heeft de rol "getoetst" en de minister-president heeft "deze conclusie onderschreven."

Bovend'Eert: "Het bevestigt sterk mijn indruk dat de minister-president heel nonchalant en niet zorgvuldig is omgegaan met dit dossier en deze activiteit."