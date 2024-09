Kabinet toetste 'politiek gevoelige werk' prinses Laurentien niet vooraf

Pas vier maanden nadat Laurentien is gestart, stuurt toenmalig staatssecretaris Toeslagen Aukje de Vries (VVD) er een brief over naar toenmalig premier Mark Rutte. "Onbegrijpelijk", zeggen staatsrechtdeskundigen. Ze noemen het "mosterd na de maaltijd". Het kabinet had vooraf de afweging moeten maken of de betrokkenheid van de prinses bij een overheidstaak wel wenselijk was.

Het ministerie van Financiën erkent dat "iets langer dan gebruikelijk" over de beoordeling is gedaan, maar dat toetsen ook met terugwerkende kracht kan. "De premier had hier bovenop moeten zitten", zegt emeritus hoogleraar staatsrecht Paul Bovend'Eert. "Hij had vanaf het begin intensief bemoeienis moeten hebben met de vraag of de prinses deze activiteiten überhaupt zou mogen hebben."

Ministeriële verantwoordelijkheid

Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat in de brief staatssecretaris De Vries op 28 november vaststelt dat er "geen dwingende redenen zijn die zich verzetten tegen de aanvaarding van ministeriële verantwoordelijkheid". Rutte onderschreef dat, bevestigt Algemene Zaken.

De Rijksvoorlichtingsdienst benadrukt dat de primaire verantwoordelijkheid voor de hersteloperatie van Laurentien bij de staatssecretaris ligt. Eerder aanvaardde Rutte - in 2017 - wél de ministeriële verantwoordelijkheid voor een andere stichting van de prinses: de Number 5 Foundation.