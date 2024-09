Primeur in Den Haag: verloskundige vaccineert zwangere vrouwen tegen kinkhoest

"Pasgeborenen zijn het meest kwetsbaar voor kinkhoest", zegt Jeanne-Marie Hament, hoofd van het Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM. "Dus als je je kindje de beste bescherming wil geven, laat je je eerst vaccineren tijdens de zwangerschap. Dan is je kind meteen vanaf de geboorte beschermd en jij zelf ook. Daarna kan je kind vanaf drie maanden de rest van de vaccinaties krijgen, waar ook kinkhoest bij zit."

De pilot in Den Haag wordt uitgevoerd door vijf verloskundigenpraktijken in de wijken waar de nood het hoogst is. Het is een samenwerking tussen de Verloskundigen Zorggroep Haaglanden, GGD Haaglanden en de gemeente. Zwangere vrouwen krijgen na 22 weken zwangerschap voorlichting van de verloskundige over de kinkhoestvaccinatie. Daarna kunnen ze ter plekke een prik krijgen.

Zehra Koylu werkt bij een verloskundigepraktijk met locaties in de wijken Transvaal, Loosduinen, Escamp en Bohemen, waar de vaccinatiegraad laag is. Zij wijt dat met name aan onwetendheid bij ouders en aan desinformatie over vaccineren. Daarnaast lopen verloskundigen vaak tegen een taalbarrière aan. "In deze wijken wonen veel mensen uit Turkije, Bulgarije, Griekenland en Azerbaijan. Zij spreken of begrijpen een beetje Turks. Ik spreek zelf ook Turks, dus ik kan hen op weg helpen door informatie te delen."

Middelbare scholen

Naast de vaccinatiecampagne bij verloskundigen, kunnen leerlingen op de middelbare school in Den Haag binnenkort ook vaccinaties laten zetten die ze nog niet hebben gehad. Ook start deze maand de campagne 'Laagdrempelig voorlichten en vaccineren' om inwoners te informeren over het belang van vaccineren.

Volgens wethouder Onderwijs en Jeugd Hilbert Bredemeijer (CDA) is de urgentie bij het kabinet ver te zoeken: "Het kabinet kan niet anders dan erkennen dat de situatie totaal uit de hand is gelopen. Deze cijfers zijn onacceptabel, kinderen lopen gigantische risico's. Grote steden moeten echt meer ondersteuning krijgen en ik doe een klemmend beroep op het kabinet: kom alsjeblieft in actie en help gemeentes om kinderen te beschermen tegen infectieziektes."