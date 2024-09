Provincie Utrecht mag wolf voorlopig nog niet vangen en zenderen

Experts verwachten dat de wolf door het vangen en zenderen schrikt, waardoor het dier in de toekomst bij mensen uit de buurt blijft. Zoekt de wolf toch weer contact, dan mag hij met paintballs beschoten worden, zo had de provincie bepaald.

Bij het vangen van de wolf mochten middelen worden ingezet die gewoonlijk verboden zijn, zoals vangklemmen met zachte rubberen banden, verdovingswapens en een paintballgeweer. Maar daar heeft de rechter nu een streep door gezet.

Volgens de rechtbank heeft de provincie onvoldoende onderbouwd dat het nodig is om in te grijpen met de voorgestelde middelen. "Daarom kan ook niet goed worden beoordeeld of er nog andere bevredigende oplossingen zijn", aldus de rechtbank.

De rechter moest uitspraak doen omdat dierenbeschermingsorganisaties hadden gevraagd de vergunning voorlopig op te schorten in afwachting van de bezwaarprocedure die nog loopt bij de provincie. Dat duurt naar verwachting nog tot begin december.