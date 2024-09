Witwaszaak tegen voormalig Jumbo-topman begonnen: 'contant geld in de koelkast'

Twee jaar nadat de politie en de fiscale opsporingsdienst FIOD bij Frits van Eerd thuis binnenvielen, is vandaag de rechtszaak begonnen tegen de voormalige baas van supermarktketen Jumbo. De verdenking: herhaaldelijk witwassen, van forse bedragen.

Van Eerd zelf kwam vanmiddag niet opdagen in de rechtbank in Assen. Zijn advocaat hoorde daar dat de gevallen topman officieel verdacht wordt van het verzwijgen van verkregen giften, valsheid in geschrifte en gewoontewitwassen. Bij een veroordeling zou dat genoeg kunnen zijn voor een jarenlange gevangenisstraf.

Verdachte autohandelaar

Van Eerd ging in 2002 het familiebedrijf Jumbo leiden. Onder zijn bewind groeide de supermarktketen onstuimig, met onder meer overnames van C1000 en Super de Boer.

Van Eerd was niet alleen bezig met ondernemen. Hij houdt ook van sport, is zelf coureur en stak zijn Jumbo-geld graag in sponsordeals voor de motor- en autosport.

Via die wereld kwam hij in contact met de Drentse autohandelaar Theo E., de hoofdverdachte in deze zaak. E. is teambaas van een motorsportploeg, maar begeeft zich ook in schimmiger werelden. De autohandelaar is in het verleden al eens veroordeeld voor witwassen en zou nauwe banden hebben met zware criminelen.

Crossmotoren en stapels contant

Deze E. sleepte Van Eerd mee in zijn witwaszaakjes, stelt het Openbaar Ministerie. Uit de tenlastelegging blijkt dat er 448.000 euro aan contant geld is aangetroffen tijdens de doorzoekingen bij Van Eerd. Een deel lag in een kluis in zijn huis, een ander deel op zijn kantoor in Veghel, onder meer in een koelkast.

Van Eerd kreeg ook allerlei dure cadeaus van of via E., zoals een dieplader voor het vervoer van auto's, zes luxe gereedschapskisten en verschillende crossmotoren. En hij mocht gebruik maken van een klassieke rode Mercedes Benz.

In ruil daarvoor zou hij Jumbo voor honderdduizenden euro's sportploegen hebben laten sponsoren.

Media-aandacht

De rechtszaak tegen Van Eerd en E. begon vandaag met een regiezitting, zonder de beide verdachten. "Vanwege het regiekarakter is mijn cliënt vandaag niet aanwezig", zegt Van Eerds advocaat, meester Jonk. Daarnaast wil hij ook nog even de media-aandacht ontlopen.

Bij de inhoudelijke zittingen zal hij wel aanwezig zijn, en het woord nemen, kondigde Jonk aan. Die zittingen zullen pas volgend jaar plaatsvinden, waarschijnlijk in juli. Daarin zal Van Eerd de verdenkingen ontkennen. "Mijn cliënt is blij dat hij kan beginnen met zijn kant van het verhaal te vertellen."

Via zijn advocaat vraagt Van Eerd om een eerlijk proces en begrip voor het feit dat hij "geen normale verdachte is". Dat is van belang als het gaat om bijvoorbeeld de gevonden hoeveelheden geld. "Of dat veel geld is, is afhankelijk van de verdachte."

De advocaat van autohandelaar E. houdt het kort. Hij meldt dat er nog gesproken wordt over procesafspraken met het Openbaar Ministerie, "wat niet betekent dat mijn cliënt de feiten in de tenlastelegging erkent."