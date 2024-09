Status tennissers veranderd na nieuw Davis Cup-succes: 'Merk zeker respect'

Een grote rol in het Nederlandse succes was ditmaal weggelegd voor Botic van de Zandschulp, die vorige maand stuntte op de US Open door Carlos Alcaraz te verslaan. In Bologna was hij echter belangrijk in het dubbelspel, samen met Wesley Koolhof. Het is een rol waarin de tennisfan hem nog niet vaak zag.

Voor Haarhuis kwam het echter niet als een verrassing dat Van de Zandschulp zo sterk was in het dubbelspel. "Wij proberen altijd dingen uit en hadden op de trainingen het gevoel dat Botic en Wesley erg goed stonden te spelen. Net als Tallon (Griekspoor, red.) en Wesley overigens."

"We hebben uiteindelijk vastgehouden aan de eerste doubles-wedstrijd die Van de Zandschulp en Koolhof weliswaar verloren, maar waarin ze goed speelden. En dat heeft zich uitbetaald", refereert Haarhuis aan de beslissende overwinning die de Nederlanders boekten op de Italianen.

Canada of Spanje

Vanaf 19 november worden in het Spaanse Málaga de beslissende Davis Cup-wedstrijden afgewerkt. In de kwartfinales treft Nederland hoogstwaarschijnlijk Spanje of Canada. Dat zijn twee landen met enkele erkende toppers in de gelederen.

"In de kwartfinale weet je dat je moeilijke tegenstanders kunt krijgen. Dat is nou eenmaal zo. Ik hoop zelf vooral op Canada, maar wat je hoopt en wat er gebeurt is niet altijd hetzelfde", stelt Haarhuis nuchter.

"Tegen Canada zijn er toch wel wat kansen. Griekspoor heeft het niveau in zich om van Félix Auger-Aliassime te winnen en Van de Zandschulp heeft van Denis Shapovalov gewonnen op de US Open. En ook in het dubbelspel zijn we zeker niet kansloos."