Tientallen doden door opgelaaid geweld in Papoea-Nieuw-Guinea

Een week na de oproep van paus Franciscus om het geweld tussen bevolkingsgroepen in Papoea-Nieuw-Guinea te stoppen, zijn bij gevechten in het land twintig tot vijftig mensen omgekomen, meldt een woordvoerder van de Verenigde Naties aan persbureau AP.

De politie zegt dat het geweld afgelopen weekend oplaaide en dat de gevechten zijn veroorzaakt door illegale mijnwerkers en kolonisten in de buurt van de Porgera-goudmijn.

Volgens de politie gebruikten mijnwerkers en kolonisten geweld om de lokale gemeenschappen te terroriseren. Daarop volgde een escalatie van het geweld tussen verschillende etnische groepen, waarbij onder meer huizen zijn vernietigd en de mensen gewond raakten of gedood werden.

Driehonderd kogels

Er is vaker etnisch geweld in Papoea-Nieuw-Guinea. Onenigheden over landeigendom spelen daarbij vaak een rol. Het geweld werd heviger na een aardverschuiving in mei, waarbij volgens autoriteiten 2000 mensen onder het puin bedolven raakten.

Het herstel na de ramp gaat langzaam en veel puin is nog niet opgeruimd. Volgens de VN worden er geen zware materialen gebruikt bij het opruimen, om geen nieuwe aardverschuivingen te veroorzaken.

De politie stelt dat een toestroom van automatische wapens heeft bijgedragen aan de nieuwe geweldsuitspattingen. Zondag werden volgens de politie na mislukte vredesbesprekingen meer dan driehonderd kogels afgevuurd.

Daarop werd besloten noodbevoegdheden toe te passen, waarbij de politie dodelijk geweld mag gebruiken. "Als je op een openbare plaats een wapen gebruikt of iemand bedreigt, word je doodgeschoten", zegt een politiechef tegen persbureau AP. Ook is de verkoop van alcohol verboden en geldt er een avondklok.

Pauselijk bezoek

Paus Franciscus riep vorige week bij zijn bezoek aan het land op om een einde te maken aan het voortdurende geweld. Hij vroeg zijn toehoorders "om een einde te maken aan destructief gedrag zoals geweld, ontrouw, uitbuiting, alcohol- en drugsmisbruik".

De paus was in Papoea-Nieuw-Guinea als onderdeel van zijn reis door Zuid-Oost-Azië en Oceanië. Volgens het Vaticaan wonen er zo'n 2,5 miljoen katholieken in het land.